ХК «Тамбов» проиграл в северной столице

Тамбовчане впервые в этом сезоне пропустили шесть шайб. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 7 октября, ХК «Тамбов» проводил второй матч в Санкт-Петербурге. После сенсационной победы над местным «Динамо» (4:3) команда Алексея Ваулина не смогла одержать вторую победу в северной столице. «СКА-Нева» уже к исходу первого периода расставила все точки над «i», отправив ворота соперника три безответных шайбы. К чести тамбовчан они сумели вернуться в игру. Михаил Мещеряков (29-я) и Василий Жилов (43-я) сократили отставание в счете до минимума (2:3), но хозяева выдали еще три результативных атаки, добившись крупной победы – 6:2. Кстати, «волки» впервые в этом сезоне пропустили шесть шайб. Ранее их ворота пять раз «распечатывала» «Югра» (2:5).

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня «Тамбов» остался на 18-м месте с 11-ю очками в активе. В ТОП-3 входят «Динамо» (19 баллов), «Югра» из Ханты-Мансийска (18) и красноярский «Сокол» (17). Следующий матч – дома с «Соколом» - наши парни проведут 12 октября. Начало в 18:30.