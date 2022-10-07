На Тамбовщине снижается заболеваемость ОРВИ

На прошлой неделе в Тамбовской области число заболевших ОРВИ снизилось на 16,6% по отношению к предшествующей. За медицинской помощью с признаками простуды обратились 8989 человек, показатель заболеваемости составил 89,3 на 10 тыс. населения, что на 55,2% выше порогового значения.

На 5 административных территориях области отмечено превышение среднеобластного показателя (г. Уварово – 164 на 10 тыс. нас., Инжавинский район – 146 на 10 тыс. нас., г. Тамбов – 141,3 на 10 тыс. нас., г. Рассказово – 109 на 10 тыс. нас., Знаменский район- 106 на 10 тыс. нас.).

Доля заболевших ОРВИ детей составила – 54,1%. На долю взрослых пришлось – 45,9%. Заболевание взрослых и детей связано с наличием контакта с больными ОРВИ дома.

- Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции вирусов не гриппозной этиологии, вирусы гриппа не выделялись, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.