56 тамбовчан оформили Карту болельщика через МФЦ

Месяц назад в МФЦ Тамбовской области появилась новая услуга — подтверждение личности для оформления цифровой Карты болельщика при посещении матчей Российской Премьер-лиги. За это время ее получили 56 жителей региона.

Карта болельщика — новый цифровой сервис для посещения футбольных матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-Лиги, а также финального матча Кубка России по футболу. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.

- Оформить заявление на получение электронной Карты болельщика можно в личном кабинете на Госуслугах, - поясняют в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Для этого нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты. Сделать это можно в многофункциональных центрах Тамбовской области. При обращении в МФЦ сотрудники сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на Госуслугах, и подтвердят личность владельца Карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если Карта оформлялась на ребенка, потребуется и свидетельство о рождении.