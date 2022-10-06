МХК «Тамбов» разгромил курский «Сокол»

У МХК «Тамбов» восемь очков и третье промежуточное место. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 6 октября, в Мичуринске на ледовой арене «Темп» местный МХК «Тамбов» принимал курский «Сокол». После изнурительных встреч с белгородцами, в которых для выявления сильнейшего не хватило основного времени, «волчата» от души порезвились в противостоянии с худшим клубом восточной конференции.

Дубль у хозяев оформил Семен Просвирнин (9-я, 2:0, 25-я, 4:0), по разу отличились Иван Климкин (7-я, 1:0), Даниил Цехановский (14-я, 3:0), Расим Шакиров (37-я, 5:1) и Алексей Долишня (53-я, 6:2). Итог – 6:2 в пользу мичуринцев.

После сегодняшнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (15 очков). У МХК «Тамбов» восемь очков и третье промежуточное место. Завтра, 7 октября, команды проведут повторный матч в Мичуринске. Начало в 18:30.