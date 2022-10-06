7 октября жители нескольких улиц Тамбова останутся без света

По информации АО «ОРЭС-Тамбов», из-за проведения ремонтных работ на объектах электроэнергетики в пятницу, 7 октября, будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

На время проведения работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30 ул. Мичуринская, д. 114;

- с 15.00 до 17.00 ул. Московская, д. 29А-52.

В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 09.00 до 16.00 ул. Авиационная, д. 141 корп.1-13.

На время проведения ремонтных работ:

- персоналом МКУ «Дирекция жилищных услуг» с 9.00 до 11.00:

ул. Пролетарская, д. 242-248;

ул. К.Маркса, д. 231-252;

ул. Рязанская, д. 27;

пр. Новый, д. 1-25/7;

ул. Н.Вирты, д. 1-7;

ул. О.Кошевого, д. 4-11;

пр. Рязанский, д. 2-10;

- персоналом «ЖЭК-20» в ВРУ жилого дома с 9.00 до 16.00 ул. Мичуринская, д. 88-94.