В Тамбове будут судить мужчину, который напал на полицейского и избил его

В Ленинском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего ранее неоднократно судимого мужчины, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствием установлено, что 13 августа полицейские прибыли по сообщению женщины, которая рассказала о драке в ее квартире на улице 60 лет Октября. Как оказалось, отношения между собой выясняли сильно нетрезвые родные братья. Когда стражи порядка попытались прекратить конфликт, один из братьев схватил полицейского, который был ему знаком, так как ранее доставлял его в отдел полиции, повалил на пол и нанес несколько ударов ногой. В результате мужчина получил повреждения разной степени тяжести, в том числе, серьезную травму головы и коленного сустава.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.