В лесу под Рассказово нашли трупы свиней

3 октября в Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступило сообщение о найденных в лесу Рассказовского района трупах животных.

Специалисты ведомства вместе с представителями государственной ветеринарной службы региона, администрацией Рассказовского района Тамбовской области, а также полицией, выехали на место. Информация подтвердилась – в лесополосе действительно лежали остатки частей туш свиней в полипропиленовых мешках. Чтобы исключить и не допустить распространения опасных заболеваний, в том числе заразных для человека, специалисты ветслужбы региона взяли пробы, чтобы провести лабораторных исследований на африканскую чуму свиней, а также провели дезинфекционные мероприятия.

- По результатам лабораторных исследований, наличие генома вируса АЧС в данных биологических отходах не выявлено, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. – Специалисты ведомства, совместно с органами МВД России по региону устанавливают виновных в нарушении ветеринарных правил сбора, перевозки и утилизации биологических отходов.