На улицах Тамбова внедряют дизайн-код

Дизайн-код — это набор правил, требований и рекомендаций, с помощью которых можно сформировать стилистически единую, комфортную и безопасную городскую среду. Дизайн-код информационных конструкций включает в себя рекомендации для размещения вывесок и витрин на фасадах зданий. Он позволяет создать на улицах визуальный комфорт и порядок. Подобный дизайн-код для тамбовских предпринимателей был разработан специалистами городского комитета градостроительства и землепользования.

За девять месяцев этого года в Тамбове демонтировано около 350 информационных конструкций, которые не соответствовали правилам и существенно портили облик города. Как отметили в комитете градостроительства и землепользования, в последнее время всё больше предпринимателей активно меняют вывески в соответствии с разработанным дизайн-кодом, приводя в порядок фасады занимаемых ими зданий.

- В настоящий момент ведётся работа по уменьшению «визуального шума» на улицах Тамбова. Разноформатные рекламные конструкции и неопрятные фасады некоторых зданий не добавляют городу инвестиционной и туристической привлекательности. Мы начали работать с одной из значимых улиц города — улицей Коммунальной. Здесь располагается большое количество объектов культурного наследия. Об их существовании многие не догадываются, потому что они скрыты за баннерами. Многим зданиям требуется ремонт, - говорит заместитель председателя комитета градостроительства и землепользования - главный архитектор Яна Ломко.

По данным специалистов, «визуальный шум» на улице Коммунальной снизился на 50 процентов. Одним из примеров применения дизайн-кода является здание по адресу улица Коммунальная, 30. Это памятник истории и культуры регионального значения, фасад которого предприниматель привёл в соответствие с требованиями правил. Другой пример — объект культурного наследия, расположенный по адресу улица Коммунальная, 38. Сейчас он также приведён в порядок - убраны многочисленные вывески, перекрывавшие архитектурные детали.

В ближайшее время будет разработан дизайн-код всей улицы Коммунальная, который определит общее колористическое, стилевое решение улицы и многое другое.

Ознакомиться с дизайн-кодом информационных конструкций города Тамбова можно будет на официальном сайте комитета градостроительства и землепользования администрации города. Также владельцы помещений всегда могут обратиться за консультацией к специалистам комитета.