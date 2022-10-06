8 октября у ЛДС «Кристалл» в Тамбове перекроют движение

В субботу, 8 октября, на площадке возле ледового дворца спорта «Кристалл» пройдет Большая осенняя ярмарка.

- По периметру территории будет вестись торговля различной продукцией, в том числе овощами и саженцами с машин, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Для обеспечения безопасности дорожного движения с 18 часов 7 октября и до окончания мероприятия 8 октября вводится запрет на стоянку транспортных средств (кроме машин участников ярмарки):

– по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;

– по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса;

– по чётной стороне улицы Советской, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенской.

Также на участках по улицам Куйбышева и Пензенская с 22 часов 7 октября и до окончания мероприятия 8 октября будет запрещено движение транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия и жителей близстоящих домов).