Лжесотрудники банков рассылают тамбовчанам удостоверения сотрудников кредитных организаций

В Банке России зафиксировали очередную новую схему мошенничества, жертвами которой могут стать и тамбовчане. На этот раз аферисты стали представляться сотрудниками Центрального банка. Сначала мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных

операциях, якобы совершаемых по его счёту или карте, а потом, чтобы окончательно убедить жертву в правдивости своих слов, направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника кредитной организации с логотипом и печатью. Специалисты говорят, что такие документы могут содержать данные вполне реальных работников банков - эти сведения преступники могут брать с сайта регулятора, где они размещены в свободном доступе. Поверив аферистам, человек в итоге лишается своих денег.

- В тамбовском отделении регулятора напоминают, что Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов, - комментируют специалисты Банка России. - При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.