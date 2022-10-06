На Тамбовщине большинство сирот хотят жить в областном центре

В Тамбовской области продолжают решать проблему с обеспечением жильем людей из числа детей-сирот, которые по закону имеют на него право. По данным Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина число сирот, нуждающихся в жилье, растет из года в год. На 1 января 2022 года в списках таких льготников, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, значилось более 288 тыс. сирот в возрасте от 14 лет и старше. На 1 января 2021 года их было более 282 тыс., то есть прирост на 6 тыс.

- Проблемы обеспечения жильем сирот я держу на своем контроле, - заверил Александр Бастрыкин. - Здесь много факторов и проблем, с которыми сталкиваются люди, в том числе бюрократия, волокита, равнодушие чиновников. Наша задача - вникнуть в проблему человека, помочь ему, а нерадивых чиновников призвать к ответу.

Во многих субъектах РФ сироты имеют на руках судебные решения, но они не всегда исполняются. Среди причин этого, наряду с отсутствием жилья регионы называют неоднократные отказы сирот от предлагаемых им благоустроенных жилых помещений. Так, по итогам первого полугодия в 62 регионах более 1,7 тыс. сирот отказались от предложенного им жилья. Причем наибольшее количество отказов сирот от предлагаемого жилья отмечается в Тамбовской области. Здесь предлагаемые варианты не устроили 278 человек. Следом идут Краснодарский (176) и Пермский (108) края, Астраханская область (87), Санкт-Петербург (79) и Саратовская область (73).