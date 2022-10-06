В Тамбовском районе попал под машину 41-летний мужчина, перебегавший дорогу

Авария произошла в селе Покрово-Пригородное Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадал пешеход, зафиксировали 5 октября в 18 часов 35 минут на 215 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», которая проходит через село Покрово-Пригородное, у д.253 по ул. Советской на территории Тамбовского района. 44-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Логан», наехал на 41-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал, пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.