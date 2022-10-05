ХК «Тамбов» сенсационно победил в Санкт-Петербурге

После сегодняшнего игрового дня «Тамбов» поднялся на 18-е место с 11-ю очками в активе. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 5 октября, ХК «Тамбов» гостил в Санкт-Петербурге у «Динамо». Команды перед очной встречей располагались на разных полюсах турнирной таблицы – хозяева шли третьими, гости – 20-ми. Букмекеры не сомневались в победе динамовцев, оценивая их шансы на успех красноречивым коэффициентом 1,5. Но тамбовские парни посрамили скептиков, включая всезнающих аналитиков.

Причем, устроили настоящее шоу. Уступая в счете 0:1 и 1:3, в итоге победили 4:3. В основное время у гостей отличились Тимирев (9-я, 1:1), Баин (48-я, 2:3) и Чернов (56-я, 3:3). После безголевого овертайма команды перешли к серии буллитов, где точнее оказались подопечные Алексея Ваулина. В серии из 32-х (!) бросков решающий нанес Жилов - 4:3 в пользу «Тамбова». Это была третья послематчевая «лотерея» для тамбовчан в этом розыгрыше, и во второй раз они были точнее. Ранее «волки» на своем льду одолели нефтекамский «Торос» (2:1) и уступили пермскому «Молоту» (2:3).

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня «Тамбов» поднялся на 18-е место с 11-ю очками в активе. В ТОП-3 входят «Югра» из Ханты-Мансийска (18 баллов), «Динамо» и красноярский «Сокол» (по 17). Следующий матч – опять же в Санкт-Петербурге против «СКА-Невы» (11-е место, 13 очков) - наши парни проведут 7 октября. Начало в 19:00.