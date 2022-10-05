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Общество5 октября 2022 14:09

В Тамбове открыли бесплатные курсы по военной подготовке

Записаться на них могут все желающие
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

2 октября на базе Института военного образования Державинского университета открылись бесплатные курсы по военной подготовке.

Обучение будет проходить по нескольким направлениям. Жители региона смогут повысить свои знания по тактической, военно-медицинской, огневой, инженерной подготовке, а также подготовке операторов наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом самолетного и вертолетного типа.

- Первыми к обучению приступят сотрудники университета, подходящие по критериям частичной мобилизации, и студенты Военного учебного центра Державинского, желающие повысить свои знания и навыки по отдельным сферам военной деятельности, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Набор в группы ведется по предварительной записи. Записаться на бесплатные курсы военной подготовки можно по телефонам: 8 (920) 477-01-56 и 8 (915) 661-83-10.