В Тамбове открыли бесплатные курсы по военной подготовке

2 октября на базе Института военного образования Державинского университета открылись бесплатные курсы по военной подготовке.

Обучение будет проходить по нескольким направлениям. Жители региона смогут повысить свои знания по тактической, военно-медицинской, огневой, инженерной подготовке, а также подготовке операторов наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом самолетного и вертолетного типа.

- Первыми к обучению приступят сотрудники университета, подходящие по критериям частичной мобилизации, и студенты Военного учебного центра Державинского, желающие повысить свои знания и навыки по отдельным сферам военной деятельности, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Набор в группы ведется по предварительной записи. Записаться на бесплатные курсы военной подготовки можно по телефонам: 8 (920) 477-01-56 и 8 (915) 661-83-10.