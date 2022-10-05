Тамбовчанку обязали заплатить компании «Шанель САРЛ» почти 1,2 миллиона рублей

В Кирсановском районном суде вынесли решение по иску французской компании «Шанель САРЛ», которая потребовала возместить вред, причиненный им местной предпринимательницей. Ранее женщину за торговлю контрафактным товаром задержали полицейские. В ее торговой точке обнаружили, в том числе, 5 женских сумок, на которых был нанесён торговый знак знаки «CHANEL». Понятно, что ничего общего со всемирно известной фирмой, продукция, которой торговали на кирсановском рынке, не имела. В итоге в отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) с причинением крупного ущерба правообладателю товарных знаков». Женщину признали виновной в этом преступлении и приговорили к штрафу.

Уже после вынесения обвинительного приговора в суд поступил иск, в котором фирма «Шанель САРЛ» потребовало от истицы компенсацию за использование своего товарного знака в размере 1 176 200 рублей. Как пояснили представители компании, сумму причинённого ущерба рассчитывали, исходя из «отпускной цены производителя на собственную продукцию, актуальную на дату изъятия контрафактного товара».

- В результате совершенного преступления правообладателю причинены убытки, выражающиеся в виде упущенного выгоды в виде неполученного дохода, на который увеличилась бы имущественная масса правообладателя, - цитируют исковые требования французской фирмы в объединённой пресс-службе судебной системы Тамбовской области.

Судебное решение по этому делу вынесли на прошлой неделе, на заседание предпринимательница, которая, как уточняется, надлежащим образом была извещена о предстоящем суде и исковых требованиях к ней, не явилась. Поэтому решение вынесли заочно, без её участия. В Кирсановском суде сделали вывод, что иностранная фирма по закону имела право требовать возмещения недополученных доходов и компенсации упущенной выгоды.

- Представленный истцом расчет суд признал верным и обоснованным, - пояснили в Кирсановском районном суде. - Исковые требования судом удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу компании «Шанель САРЛ» взыскан 1 176 200 рублей.

Это решение пока не вступило в законную силу и, возможно, будет обжаловано.