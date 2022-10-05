Сотрудника тамбовского УФСИН обвиняют в получении взяток за пронос в колонию мобильных телефонов

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 5 регионального УФСИН России. Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в марте этого года сотрудник колонии договорился с одним из осужденных, что за деньги он будет проносить для него мобильные телефоны. В этом же месяце знакомая осужденного перевела на банковскую карту родственницы УФСИНовца больше 170 тысяч рублей. По договоренности, часть денег мужчина потратил на покупку четырех мобильных телефонов, а оставшиеся 100 тысяч рублей оставил себе в качестве вознаграждения за оказываемые услуги. Затем обвиняемый в предметах одежды пронес запрещенные предметы на территорию исправительного учреждения и передал их осужденному. Преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками ОСБ УФСИН России по региону.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.