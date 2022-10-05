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Происшествия5 октября 2022 9:29

Тамбовчанин задушил приятеля бывшей жены, обнаружив его в гостях у экс-супруги

Мужчину отдают под суд за убийство
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении ряда преступлений, в том числе, убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, ночью 26 июля этого года мужчина, будучи пьяным, пришел домой к бывшей супруге, у которой в гостях находился ее знакомый. Разозлившись, на почве ревности он избил 54-летнего мужчину, после чего задушил его.

- На период следствия фигуранту избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе расследования собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.