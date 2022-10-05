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Происшествия5 октября 2022 8:45

В Мичуринске загорелось общежитие

Из здания эвакуировали 20 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Серьезный пожар произошел в Мичуринске 4 октября. Сообщение о возгорании в общежитии по ул. Лермонтова поступило в ГУ МЧС России по Тамбовской области в 9 часов 57 минут. В 10 часов 5 минут подразделения ПСЧ-7 прибыли к месту пожара. Выяснилось, что по всей площади горела комната в 18 кв. м. Из здания эвакуировали 20 человек, никто из них не пострадал.

- В течение 5 минут пожар был локализован, еще через 7 минут полностью ликвидирован. На месте работали 2 пожарных расчета и автолестница, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. – В пожаре никто не пострадал.