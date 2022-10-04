ХК «Тамбов» впервые в сезоне пропустил пять шайб

«Тамбов» опустился на 20-е место. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 3 октября, ХК «Тамбов» гостил в Ханты-Мансийске у «Югры», которая не первый год борется исключительно за первое место. После третьей в сезоне безголевой встречи в Тюмени наши парни смогли организовать две голевые атаки, правда, и сопернику позволили чересчур многое. Итог – 5:2 в пользу хозяев льда. У «волков» отличились Воронин (32-я, 1:2) и Мягков (58-я, 2:4). Отметим, что «Тамбов» впервые в этом розыгрыше пропустил пять шайб. Ранее четыре раза наших земляков огорчала «Ижсталь», правда тамбовчане все равно взяли верх – 5:4.

- Игра была хорошей с обеих сторон, - подытожил главный тренер «ХК Тамбов» Алексей Ваулин. - Соперник наказывал нас за ошибки, хотя было много моментов. В целом, равная игра. Просто мастерства в завершении у команды соперника было больше.

Таким образом, после вчерашнего игрового дня «Тамбов» опустился на 20-е место с девятью очками в активе. В ТОП-3 входят «Югра» из Ханты-Мансийска (18 баллов), красноярский «Сокол» (17) и питерское «Динамо» (16). Следующий матч – как раз против динамовцев на их льду - наши парни проведут 5 октября. Начало в 19:00.