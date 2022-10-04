В Тамбове будут избавляться от МУПов

В Тамбове подготовили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023-2025 годы. Согласно проекту документа, в следующем году город намерен избавиться от муниципальных унитарных предприятий. В перечень попали МУПы «Аптека №3», «Школьник», «Тамбовский Центральный рынок» и «Ритуал». Напомним, прекращение работы МУПов и ГУПов – требование федерального законодательства, если оно не будет выполнено до 1 января 2025 года, их ликвидации в судебном порядке может потребовать антимонопольная служба.

Помимо муниципальных предприятий, город в ближайшие три года собирается выставить на продажу еще 46 объектов. В основном это нежилые помещения.

- Планируемые поступления в бюджет города Тамбова от приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозный план на 2023-2025 годы, составят: в 2023 году – 68,36 миллиона рублей, в 2024 году – 9,94 миллиона рублей, в 2025 году – 10,11 миллиона рублей, - говорится в проекте документа.