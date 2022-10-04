В Тамбове нетрезвая женщина-водитель на иномарке врезалась в дерево

Водитель иномарки села за руль пьяной Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую спровоцировала нетрезвая водитель, произошла 3 октября в 1 час 59 минут в районе дома №25 по улице Гастелло города Тамбова. 22-летняя женщина, будучи пьяной, управляла автомобилем «ОПЕЛЬ АСТРА». Она потеряла управление, съехала с дороги и врезалась в дерево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 22-летнюю пассажирку на месте аварии осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи.