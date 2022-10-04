19-летняя тамбовчанка угнала машину знакомого и въехала на ней в забор

Прокуратура Сосновского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 19-летней местной жительницы, которую обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

По версии дознания, после семейного застолья, будучи нетрезвой, девушка, воспользовавшись тем, что ее знакомый заснул, взяла ключи от принадлежащего ему автомобиля, завела его и поехала по р.п. Сосновка. На одной из улиц она не справилась с управлением и въехала в металлический забор близлежащего дома, где ее обнаружили сотрудники ГИБДД.

- После вручения копии обвинительного акта уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.