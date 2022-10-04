Полицейские задержали аферистов, которые обманывали тамбовских пенсионеров

На минувших выходных в городе Липецке сотрудники тамбовской полиции задержали 20-летнюю жительницу столичного региона. Ее подозревают в совершении серии фактов контактного мошенничества. Женщину доставили в Тамбов для проведения следственных действий и опросили. Жертвами мошенницы стали четыре человека, преимущественно пенсионного возраста, проживающие на территории областного центра. Каждому из пострадавших звонили неизвестные, представлявшиеся родственниками, попавшими в аварию, либо другую кризисную ситуацию и просили деньги для срочного решения вопроса. Обеспокоенные люди отдавали курьеру суммы от 100 до 450 тысяч рублей, которые та переводила через банкоматы на определенные номера телефонов и банковские счета.

В полиции Тамбова возбудили четыре уголовных дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают всех участников преступной схемы.

3 октября с поличным задержали 28-летнего жителя Московской области при передаче денег в сумме 100 тысяч рублей. Со слов 81-летней пенсионерки, ей позвонили и сказали, что сын попал в аварию, сбил человека и требуются деньги, чтобы не было возбуждено уголовное дело. За деньгами приехал курьер – житель Московской области. Доставленный в УМВД России по городу Тамбову мужчина признался в серии фактов мошенничества, совершенных аналогичным образом на территории города Муром Владимирской области.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос об аресте подозреваемого.