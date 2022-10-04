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Происшествия4 октября 2022 5:36

Тамбовчанин с помощью биты разгромил авто знакомой

35-летнему мужчине грозит до 2 лет колонии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Вечером 22 сентября на одной из улиц микрорайона Второй Мичуринск 35-летний, ранее вступавший в конфликт с законом, житель города битой повредил кузовные детали, стекла, зеркала на автомобиля ВАЗ-21703 знакомой женщины. Мужчину опросили, в преступлении он признался Причиной стала неприязнь к хозяйке машины.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.