Тамбовчанин с помощью биты разгромил авто знакомой

Вечером 22 сентября на одной из улиц микрорайона Второй Мичуринск 35-летний, ранее вступавший в конфликт с законом, житель города битой повредил кузовные детали, стекла, зеркала на автомобиля ВАЗ-21703 знакомой женщины. Мужчину опросили, в преступлении он признался Причиной стала неприязнь к хозяйке машины.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.