Тамбовские хоккеисты во второй раз кряду смогли перевернуть ход матча с «Белгородом»

Теперь 6 и 7 октября мичуринцы проведут два матча в дома с курским «Соколом». Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 2 октября, в Мичуринске на ледовой арене «Темп» местный МХК «Тамбов» принимал белгородцев. В первом матче гости вели всю игру (1:0, 2:0, 3:1), но в итоге проиграли в серии буллитов (5:6).

Ситуация не изменилась и в повторной встрече, хотя хозяева уже на 4-й минуте повели в счете – отличился Климкин. Но еще до ухода на первый перерыв МХК «Белгород» вышел вперед – точными бросками отметились Шаров (10-я) и Вайнер (13-я). Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами – у нас цель поразил Верхорубов (32-я, 2:3). Но развить успех белгородцы не сумели. В итоге основное время завершилось вничью (3:3, гостей огорчил Антонов, 45-я), а на 26-й секунде овертайма победу «волчатам» принес Шакиров – 4:3.

- Всех болельщиков, всех родных поздравляю с победой, с очень тяжёлой победой, - заявил после финальной сирены главный тренер «Тамбова» Александр Трофимов. - Команда соперника, не владея преимуществом, наказывала нас за наши же ошибки. Но нужно отдать ребятам должное – молодцы, выкарабкались, сравняли и в овертайме забили. Очень вязкая, тяжелейшая игра была. Хорошо, что выиграли: победа есть победа!

После вчерашнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл», одержавший шесть побед в шести встречах. У МХК «Тамбов» шесть очков и четвертое промежуточное место. Теперь 6 и 7 октября мичуринцы проведут два матча в дома с курским «Соколом».