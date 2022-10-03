В Тамбове будут судить таксиста, который убил и ограбил 91-летнюю пенсионерку

Крупную сумму денег женщина хранила дома в коробке Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, которого обвиняют в совершении преступлений по п.п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п.п. «в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

9 февраля этого года в одной из квартир дома по улице Колхозной города Тамбова обнаружили тело 91-летней пенсионерки с затянутой на шее петлей из полотенца. В ходе следствия выяснили, что 23 января пожилая женщина вышла из магазина и попросила рядом стоящего водителя такси подвезти ее до дома. Мужчина посадил ее в автомобиль, привез к дому и помог донести сумку. Пенсионерка пригласила его зайти в квартиру и попить чай. В ходе общения женщина рассказала, что у нее имеются сбережения, и она часто «выручает» своих знакомых, дает им деньги в долг. Узнав про это, таксист выбрал удобный момент и нанес хозяйке квартиры удар стеклянной бутылкой по голове, после чего задушил полотенцем. После этого он достал со шкафа коробку, взял из нее не меньше одного миллиона рублей и скрылся с места преступления.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.