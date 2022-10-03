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Общество3 октября 2022 12:24

Тамбовчанин, которого отчислили из военно-морского училища, вернет деньги, потраченные на него государством

Ущерб оценили в 123 тысячи рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

30 сентября в Тамбовском гарнизонном военном суде удовлетворили иск Черноморского высшего военно-морского училища о взыскании с бывшего военнослужащего федеральных средств, потраченных на его военную подготовку.

По данным военных, тамбовчанина зачислили на первый училища и назначили его на должность курсанта, позже с ним заключили контракт о прохождении военной службы. Но до окончания обучения военнослужащего отчислили, потому что учиться он не хотел.

По закону, отчисление курсанта из военного училища за нежелание учиться является основанием к взысканию с него средств федерального бюджета, затраченных на его военную подготовку в период обучения.

- Тамбовский гарнизонный военный суд взыскал с бывшего курсанта средства федерального бюджета, затраченные на его военную подготовку, а именно 123000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - В добровольном порядке ответчик уже возместил часть средств. Решение не вступило в законную силу.