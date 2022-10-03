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Происшествия3 октября 2022 9:33

В Тамбове водитель «BMW X5» протаранил частный дом на ул. Пролетарской

В больнице оказались два человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП пострадали мужчина и женщина

В ДТП пострадали мужчина и женщина

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 1 октября в 2 часа в районе дома №55 по улице Пролетарская Тамбова. 28-летний мужчина, управляя автомобилем «BMW X5», не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, а затем в частный дом.

- В результате аварии водителя «BMW X5» и его 38-летнюю пассажирку на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.