В Тамбовской области водитель, по вине которого погибли три человека, в том числе 4-летний ребенок, получил 4,5 года колонии

Страшная авария произошла в Первомайском районе 2 марта

Прокуратура Первомайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя города Рассказово, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц).

Как установлено судебным следствием, 2 марта этого года в 5 часов 30 минут, мужчина, управляя автомобилем ЛАДА Калина, двигался по автодороге Р-22 «Каспий» на территории Первомайского района. Водитель решил обогнать едущую впереди машину и, не убедившись в безопасности этого маневра, выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с автомобилем ВАЗ 21130.

В результате произошедшего столкновения 39-летний водитель автомобиля ВАЗ 21130, его 37-летняя жена и 4-летний сын, а также 35-летний мужчина, находившийся в качестве пассажира в автомобиле виновника дорожно-транспортного происшествия, получили многочисленные телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Мать с ребенком и пассажир виновника ДТП от полученных травм скончались.

- Не вступившим на данный момент в законную силу приговором суда виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области