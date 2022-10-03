В Тамбове с балкона третьего этажа выпал 3-летний мальчик

Скорую малышу вызвала соседка Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Днем 2 октября из окна балкона квартиры на третьем этаже жилого дома по улице Рабочей города Тамбова выпал 3-летний мальчик. Лежащего на земле ребенка увидела соседка и вызвала «скорую» помощь. Мальчика сразу госпитализировали в реанимационное отделение областной детской клинической больницы, где врачи диагностировали у него травму головы.

- Для выяснения всех обстоятельств случившегося в СУ СКР по Тамбовской области по этому факту организовали проведение процессуальной проверки, - сообщили в СУ СКР по региону.

Установлено, что братья-близнецы открыли дверь и вышли на балкон, где было настежь открыто окно. Дети находились в квартире с отцом, мама в это время была на работе. Следователи устанавливают причины трагедии. Известно, что семья, в которой произошло ЧП на учетах в органах системы профилактики не состоит.

Следователи в очередной раз напоминают простые правила, которые помогут избежать таких трагедий:

- не оставляйте ребенка без присмотра в помещениях с открытыми окнами или играющего возле окон и стеклянных дверей;

- отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник;

- не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна, ведь маленький ребенок подсознательно воспринимает москитную сетку как защитный барьер;

- установите на окна блокираторы, препятствующие открытию окна (балкона) ребенком самостоятельно.