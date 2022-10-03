В Тамбове пойдут под суд шесть сотрудников центра «Формула здоровья»

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с августа 2018 по ноябрь 2019 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, принимали участие в незаконной деятельности псевдомедицинского центра «Лечебно-оздоровительный центр Формула здоровья», клиенты которого вводились в заблуждение относительно их состояния здоровья. Злоумышленники склоняли пациентов к заключению договоров на оказание платных медицинских услуг. При этом, зачастую, потерпевшие заключали кредитные договоры, поскольку у них не было необходимого количества денежных средств для оплаты услуг.

Преступными действиями организованной группы более 650 клиентам центра причинен материальный ущерб на сумму больше 64 миллионов рублей.

Помимо этого, двоим обвиняемым вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Тамбовской области.