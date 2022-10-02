ХК «Тамбов» проиграл в Тюмени

"Волки" ни разу не смогли огорчить хозяев льда. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 1 октября, ХК «Тамбов» играл в Тюмени с местным «Рубином». Между прочим, с действующим чемпионом ВХЛ. Увы, наши парни вновь испытали проблемы в атакующей линии, не сумев за 60 минут ни разу поразить ворота соперника. Правда, и в свои пропустили всего один раз – на 47-й минуте победный бросок совершил Никита Попугаев. 1:0 в пользу «Рубина». Это уже третий матч в текущем розыгрыше ВХЛ, в котором «волки» не смогли забить. Ранее они с одинаковым счетом 0:3 уступили в Воскресенске «Химику» и дома альметьевскому «Нефтянику».

Таким образом, после вчерашнего игрового дня «Тамбов» опустился на 17-е место с девятью очками в активе. В ТОП-3 входят «Югра» из Ханты-Мансийска (16 баллов), «Рубин» и красноярский «Сокол» (по 15). Следующий матч – против «Югры» на ее льду - наши парни проведут 3 октября.