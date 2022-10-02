Тамбовский «Спартак» победил «Арсенал-2» в первом матче под руководством Рыжикова

Эмоции тамбовчан в раздевалке после первой победы с новым тренером. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Сегодня, 2 октября, в матче 14-го тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» принимал на своем поле дубль тульского «Арсенала». Игра вызывала повышенный интерес у местной публики еще и потому, что перед матчем произошла рокировка на тренерском мостике. Игоря Неучева сменил экс-голкипер сборной России Сергей Рыжиков.

И первый блин у воспитанника шебекинского футбола получился удачным. К исходу двух третей встречи спартаковцы вели с комфортным перевесом в три мяча: дубль оформил Сергей Архипов (36-я, 58-я) и еще один гол провел Дмитрий Масленников (60-я). То ли непривычное преимущество сказалось на настрое хозяев, то ли натиск туляков повлиял, но «Арсенал-2» сумел вернуть интригу – к исходу 81-й минуты счет стал 3:2. На этом, к счастью, подвиги гостей закончились.

После сегодняшнего игрового дня в подгруппе 1 единолично лидирует брянское «Динамо» - 30 очков. Далее следуют курский «Авангард» (29) и столичный «Сахалинец» (24). Тамбовчане занимают девятое место с 12-ю очками. В 15-м туре, 8 октября, наши футболисты сыграют в Липецке с местным «Металлургом» (седьмое место, 22 очка).