Тамбовские «волчата» одолели белгородцев в розыгрыше НМХЛ

2 октября команды проведут на льду «Темпа» повторный матч. Начало в 13:00. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 1 октября, в Мичуринске на ледовой арене «Темп» состоялся исторический хоккейный матч. В рамках регулярного чемпионата НМХЛ местный «Тамбов» принимал МХК «Белгород». Эта встреча была первой домашней в истории созданного минувшим летом фарм-клуба «волков».

Стартовый отрезок прошел с перевесом гостей, которые провели две результативные атаки. Отличились Перегоедов (7-я) и Вайнер (12-я). Впрочем, по итогам второго периода равновесие было восстановлено (3:3). По разу отметились голами Антонов (26-я, 1:2), Быстров (30-я, 2:3) и Климкин (33-я). Но белгородцы не собирались сдаваться, и снова вышли вперед – на 42-й минуте точным броском отметится Канухин. Мичуринские парни не только выправили ситуацию (Смирнов, 45-я, 4:4), но и впервые повели в счете на домашнем льду (46-я, 5:4). МХК «Белгород» нашел в себе силы перевести игру в овертайм – Шаров (58-я). Исход встречи пришлось решать в серии послематчевых буллитов – решающий бросок нанес Климкин.

- Первый период мы слабо сыграли, более вальяжно – соперник нас наказал за это, - признался после игры наставник МХК «Тамбов» Александр Трофимов. - И какую игру мы уже начинаем с 0:2. Предупреждал, говорил, но пока действий никаких нет. Могли выиграть игру полностью во втором периоде: соперника перекатали, переиграли – куча моментов была, но ушли на перерыв с ничьей. Хочу всех поздравить с победой – болельщиков, команду – всех, кто за нас переживал и болел!

Сегодня, 2 октября, команды проведут на льду «Темпа» повторный матч. Начало в 13:00.