Пришкольный стадион в Пичаевском районе Тамбовской области достроят в октября

Завершается строительство пришкольного стадиона в селе Пичаево. Как сообщили в областной администрации, на его обустройство выделили 25 миллионов в рамках нацпроекта «Демография». Здесь оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием, заасфальтировали беговые дорожки и основание универсальной площадки, площадки воркаут.

Сейчас рабочие устанавливают трибуны, асфальтируют пешеходной дорожки, монтируют синтетическое наливное покрытие, устанавливают ограждение и благоустраивают территорию.

Работы планируется завершить в октябре.

Ранее, к началу учебного года, капитально отремонтировали и само здание Пичаевской школы. Оно было построено почти 45 лет назад. За это время здание сильно обветшало и нуждалось в ремонте. По государственной программе «Развитие образование» на реконструкцию здания направили более 62,8 миллиона рублей.