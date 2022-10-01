В Тамбовской области начал работу чат-бот по частичной мобилизации

В Тамбовской области начал работать специальный чат-бот по частичной мобилизации — https://t.me/tmb_mob_bot. С его помощью можно узнать об условиях мобилизации, перечне категорий граждан, которые попадают под мобилизацию, перечне категорий здоровья, с которыми граждане подлежат частичной мобилизации, о порядке вручения и получения повестки, найти ответы на другие вопросы.

- Чат-бот предоставляет только справочную информацию, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В случае неправомерной мобилизации, нужно обращаться на горячую линию 122.