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Общество1 октября 2022 10:15

В Тамбовской области начал работу чат-бот по частичной мобилизации

Жители региона могут узнать ответы на свои вопросы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области начал работать специальный чат-бот по частичной мобилизации — https://t.me/tmb_mob_bot. С его помощью можно узнать об условиях мобилизации, перечне категорий граждан, которые попадают под мобилизацию, перечне категорий здоровья, с которыми граждане подлежат частичной мобилизации, о порядке вручения и получения повестки, найти ответы на другие вопросы.

- Чат-бот предоставляет только справочную информацию, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В случае неправомерной мобилизации, нужно обращаться на горячую линию 122.