В тамбовской футбольной команде сменился тренер

Тренировать нашу команду будет Сергей Рыжиков Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В тамбовской футбольной команде появился новый тренер. Наставником игроков ФК «Спартак» стал известный футболист, вратарь Сергей Рыжиков.

- Он родился в городе Шебекино Белгородской области, там же начал заниматься футболом, играл за местный «Химик», также выступал и за наш клуб, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Сергей Рыжиков провел 10 лет в казанском «Рубине», в котором стал двукратным чемпионом России. Участник Чемпионата Мира 2014. В марте 2013 года стал членом Клуба Льва Яшина, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 100 играх за российские клубы.

Тренерскую карьеру Сергей Рыжиков начал в 2021 году, когда начал готовиться к дебюту в ПФЛ. Работал в ФК «Ахмат».