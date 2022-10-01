Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт1 октября 2022 10:09

В тамбовской футбольной команде сменился тренер

Наставником игроков ФК «Спартак» стал Сергей Рыжиков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Тренировать нашу команду будет Сергей Рыжиков

Тренировать нашу команду будет Сергей Рыжиков

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В тамбовской футбольной команде появился новый тренер. Наставником игроков ФК «Спартак» стал известный футболист, вратарь Сергей Рыжиков.

- Он родился в городе Шебекино Белгородской области, там же начал заниматься футболом, играл за местный «Химик», также выступал и за наш клуб, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Сергей Рыжиков провел 10 лет в казанском «Рубине», в котором стал двукратным чемпионом России. Участник Чемпионата Мира 2014. В марте 2013 года стал членом Клуба Льва Яшина, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 100 играх за российские клубы.

Тренерскую карьеру Сергей Рыжиков начал в 2021 году, когда начал готовиться к дебюту в ПФЛ. Работал в ФК «Ахмат».