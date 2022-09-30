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Общество30 сентября 2022 14:22

В прокуратуре Тамбовской области заработала горячая линия по вопросам мобилизации

Звонки принимают по трем номерам
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В прокуратуре Тамбовской области начала работу специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации.

Интересующие вопросы можно задать по телефонам:

8 (4752) 71-83-10 (контактное лицо – Истомин Антон Владимирович) по будням с 9:00 до 18:00.

8 (4752) 72-57-18 (контактное лицо – Аверина Ирина Николаевна) по будням с 9:00 до 18:00.

8(4752) 72-85-60 (контактное лицо – Соболева Галина Васильевна) по будням с 9:00 до 18:00.

- По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия, - сообщает прокуратура Тамбовской области.