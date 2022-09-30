В Уварово появились «вишневые» граффити

Специалисты разработали эскизы граффити Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В городе Уварово продолжается реализация проекта «Формула процветания Уварово», ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году.

- Проектом предусмотрено благоустройство территории пруда во 2-м микрорайоне города. К его реализации подходят комплексно, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В частности, по программе капремонта многоквартирных домов на фасадах окрестных многоэтажек появились «вишневые» граффити.

Как рассказали в администрации города Уварово, дома 22, 23 и 24 второго микрорайона входят в зону проекта благоустройства территории у пруда. С учетом комплексного подхода к обустройству общественных пространств, эти дома также решили преобразить.

Сейчас в домах завершается ремонт кровли. В многоэтажках обновили межпанельные швы, оштукатурили стены. А на боковой части зданий появились граффити в традиционном стиле города Уварово, который считается «вишневой» столицей Тамбовщины.