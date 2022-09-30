Житель Мичуринска выращивал у себя на участке коноплю

29 сентября сотрудники наркоконтроля ОМВД России по городу Мичуринску получили информацию о том, что местный житель занимается выращиванием наркосодержащих растений. Для проверки оперативники выехали в частный дом на улице Грибоедова наукограда. Действительно, на приусадебном участке мужчина поставил теплицу, в которой выращивал коноплю. Полицейские изъяли пять кустов конопли и обнаружили 900 граммов готовой наркосодержащей продукции. Ее направили на экспертизу. Со слов 43-летнего жителя Мичуринска, он занимался выращиванием запрещенного растения для личного потребления.

- По факту хранения и культивирования наркосодержащих растений сотрудники полиции ОМВД России по городу Мичуринску проводят проверку, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - За совершение такого преступления предусмотрено до десяти лет лишения свободы.