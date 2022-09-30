Руководитель тамбовской фирмы по производству мебели обманула клиента на 410 тысяч рублей

В декабре прошлого года 32-летняя жительница Тамбова, являясь директором фирмы по изготовлению и установке корпусной мебели на заказ заключила договор с клиентом на изготовление и поставку мебели и получила от него 260 тысяч рублей. Спустя некоорое время заказчик внес еще 150 тысяч рублей. Выяснилось, что деньги - 410 тысяч рублей – руководитель фирмы на расчетный счет организации не внесла. Средства она потратила по своему усмотрению.

- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.