Количество операций по SberPay в Черноземье в 2022 году увеличилось на 9,6%

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Жители регионов Черноземья стали чаще оплачивать покупки и услуги в сети Интернет через сервис оплаты SberPay. Количество операций с использованием этой технологии с начала 2022 года достигло 488 тысяч операций, что на 9,6% превышает показатель прошлого года. В среднем за месяц клиенты при помощи сервиса совершают около 66 тысяч оплат.

Собственное решение Сбера для совершения интернет-платежей показывает стабильную динамику роста операций. Для подключения SberPay достаточно иметь мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Для покупок или совершения платежей не нужно держать карту под рукой и вводить её данные – достаточно совершить несколько действий в Сбербанк Онлайн.

Кнопка SberPay есть на страницах оплаты на сайтах партнеров Сбера. Она сама запустит приложение Сбербанк Онлайн при оформлении покупки с телефона. С компьютера необходимо ввести номер телефона, к которому привязана карта, после чего перейти по пуш-уведомлению для подтверждения оплаты.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО СберБанк:

«Жители регионов Центрального Черноземья все чаще пользуются сервисом SberPay. Сбер постоянно расширяет возможности быстрой и безопасной оплаты товаров и услуг для своих клиентов. Со SberPay при оплате покупок в интернете нет необходимости вводить данные карты на сайте партнера или кошелька - это делает покупки полностью защищенными».