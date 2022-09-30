В Тамбове в салоне автобуса пострадала пассажирка

Пассажирку отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие с участием пассажирского автобуса зафиксировали 29 сентября в 15 часов 45 минут в районе дома №108, по улице Советская города Тамбова. 59-летний водитель автобуса «ЛИАЗ 529353» при движении резко затормозил перед светофором, в результате с салоне упала 69-летняя женщина.

- Пострадавшую на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.