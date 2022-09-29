Больше 3 тысяч тамбовчан обратились на прямую линию с вопросами о частичной мобилизации

В Тамбовской области активно работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации граждан. Глава региона Максим Егоров рассказал журналистам, что за последние сутки от тамбовчан по номеру 122 поступило 3266 звонков.

При обращении на горячую линию каждый житель региона может получить ответы на все вопросы, связанные с отбором кандидатов на военную службу. На Тамбовщине горячая линия действует в течение недели.

На момент открытия на горячей линии 122 работали восемь операторов. Затем, с учетом правительственных рекомендаций, их количество было увеличено до девятнадцати. За последние сутки число недозвонов снизилось на 70%.

- Среднее время ожидания ответа оператора - меньше минуты, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.