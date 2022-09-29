Тамбовчанин за взятку пытался вызволить свой автомобиль со спецстоянки

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Следствием установлено, что в феврале текущего года мужчина, будучи пьяным, совершил ДТП. После аварии принадлежащий ему легковой автомобиль сотрудники ОГИБДД МОМВД России «Мордовский» отправили на специализированную стоянку. На следующий день после случившегося обвиняемый прибыл в отдел полиции и положил на стол полицейского взятку в 15 тысяч рублей за выдачу разрешения на получение автомобиля со стоянки. От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.