В Тамбовской области предъявили официальное обвинение полицейскому, который сбил женщину и 11-летнюю девочку в Кирсанове

В Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области предъявили обвинение 23-летнему местному жителю - сотруднику МОМВД России «Кирсановский». Мужчине вменяют преступление по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения). Максимальное наказание за такое преступление – 2 года колонии.

По версии следствия, утром 2 сентября во внеслужебное время обвиняемый, управляя легковым автомобилем Киа Спектра, нарушил правила дорожного движения и на пересечении улиц Красноармейской, Буденовской и 1-ой Набережной города Кирсанова совершил наезд на 59-летнюю женщину и ее 11-летнюю внучку, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обе пострадавшие сразу были госпитализированы. Ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму и перенес операцию. И девочка, и ее бабушка все еще остаются в больницах.

- По делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего ДТП и сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Назначены и проводятся судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Расследование данного уголовного дела находится на личном контроле руководителя управления.