Тамбовский предприниматель оплатил долги по налогам после ареста iPhone

Исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности находилось на принудительном исполнении в Советском районном отделении судебных приставов. Мужчина, занимающийся выездной розничной торговлей верхней одежды, своевременно не оплачивал налоги, в результате образовался долг в 300 тысяч рублей.

Судебный пристав установил, что по месту регистрации должник не проживает, недвижимого и движимого имущества в собственности, а также денег на счетах в кредитных и банковских организациях, не имеет.

Сотрудник ведомства объявил мужчину в розыск и нашел его у родственников. Встретившись с должником сотрудник УФССП составил акт описи и ареста его смартфона марки iPhone.

- Это побудило должника оплатить налог в полном объеме, и он сразу же перечислил 300 тысяч рублей в счет погашения задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.