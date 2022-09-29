В Тамбове проведут «большую» уборку

С 30 сентября по 31 октября в Тамбове пройдет традиционный осенний месячник по наведению порядка, чистоты и подготовке городских территорий к зимнему периоду.

- В рамках месячника запланировано более 40 субботников на дворовых территориях многоквартирных домов и частного сектора в различных частях города, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - 15 октября состоится общегородской субботник, в котором приглашают принять участие всех тамбовчан.

В Единой городской центральной диспетчерской службе будет организована работа по приёму обращений граждан по вопросам наведения порядка. По телефону 72-03-39 с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 можно позвонить и сообщить о местах несанкционированных свалок или сделать заявку на вывод мусора после проведенного субботника.

В Дирекции благоустройства и озеленения рассказали, что в период осеннего месячника запланирован большой объем уходовых работ в парках и скверах, удаление засохших деревьев и высадка новых. На улицах города планируется высадить около 3000 кустарников и 900 деревьев, а на клумбах, которые украшают наш город, будет высажено около 170 тысяч луковиц тюльпанов.

Муниципальным учреждением «Пассажирские перевозки» будет организована работа по удалению несанкционированной рекламы на остановочных павильонах, а также проведена проверка санитарного состояния автобусов, выходящих на маршруты. МБУ «Спецтехуниверсал» будет заниматься установкой новых контейнерных площадок, консервацией фонтанов и оборудования городских пляжей.

Акцию по уборке воинских захоронений «Память Победы» проведут волонтеры городских общественных организаций.

В ходе месячника специалисты комитета по делам горожан проведут информационно-разъяснительную работу в советах территорий, напомнив тамбовчанам об ответственности за организацию несанкционированных свалок мусора на городских территориях общего пользования.