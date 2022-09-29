До 1 декабря тамбовчанам нужно заплатить налоги

В Тамбовской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов за 2021 год. Всего по региону сформировано 532 тысячи уведомлений на общую сумму к уплате 1 млрд 989 млн рублей.

Налоговые уведомления направляются гражданам по почте заказным письмом. Пользователи «Личного кабинета для физических лиц» получат уведомления в электронной форме.

При наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога, а также, если общая сумма налоговых обязательств составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется.

Работники налоговых органов разъясняют: при неполучении до 1 ноября текущего года налогового уведомления собственникам налогооблагаемого имущества необходимо обратиться в налоговую инспекцию или в МФЦ с заявлением о выдаче дубликата налогового уведомления.

- Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2021 год установлен не позднее 1 декабря текущего года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Оплатить налоги можно с помощью электронных сервисов ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин», а также по QR или штрих коду через учреждения банков или почтовые отделения.

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области рекомендует жителям не откладывать уплату налогов и исполнить свои обязательства заблаговременно.