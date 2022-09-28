Тамбовские спортсмены завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо

В весе 50 кг победу праздновал Темур Рашоян (СШОР № 2 Тамбова). Фото из телеграм-канала Спорт48.

На базе ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив» состоялся всероссийский турнир по дзюдо среди юношей до 15 лет, посвященный памяти почётного железнодорожника Николая Бутко. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Липецкой, Орловской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Белгородской областей.

В активе тамбовских дзюдоистов шесть призовых мест. В весовой категории 50 кг вторым стал уроженец Мичуринска Артем Исаков, третье место у его земляка Петра Карпова. В весе 50 кг победу праздновал Темур Рашоян (СШОР № 2 Тамбова). В весе 66 кг третьим стал еще один воспитанник тамбовской СШОР Тихон Плохотниченко. В весе 73 кг бронзу завоевал Александр Беляков из Рассказово. В весе 73+ кг вторым финишировал Михаил Кулалагашвили (СШОР № 2 Тамбова).